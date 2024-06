Não tem como não ficar preocupada com o que o Grêmio vem apresentando no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Botafogo foi a quarta seguida, a quinta no total, em sete partidas. É muita coisa. Tudo bem que temos dois jogos a menos que os demais, mas não se pode dar bobeira em uma competição tão traiçoeira.