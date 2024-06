Não adianta, a torcida do Grêmio é absurda. Se já tinha sido uma grande festa com os 23 mil torcedores na partida contra a The Strongest, imagina agora, neste próximo sábado (8), contra o Estudiantes, pela Libertadores. Não há mais nenhum ingresso disponível para os gremistas para essa partida, seremos mais de 32 mil vozes empurrando o Grêmio, em Curitiba.