Onde estão os reforços do Grêmio?

Gustavo Quinteros terá bastante trabalho pela frente. O time é basicamente o mesmo do ano passado e se parar pra analisar posição por posição, é possível dizer que é até pior. Claro que temos um grande acréscimo: Gustavo Cuéllar, que foi a grande contratação deste início de ano, mas a verdade é que, até o momento, só temos dois reforços anunciados de forma oficial e isso preocupa demais o torcedor para esse início de Gauchão.

Entendo que o mercado está inflacionado e compreendo, ainda mais, a limitação financeira do clube. Mas precisamos entender que Quinteros é treinador e não milagreiro. Se não dermos reforços a ele, vai ser impossível trabalhar. O treinador já deixou muito claro a necessidade de urgência já na primeira coletiva pós-jogo. Quinteros chegou a dizer que o Grêmio ainda não está reforçando, mas, sim, repondo as saídas no final do ano passado. E ele está certo.

A estreia contra o Brasil de Pelotas escancarou as limitações do nosso elenco. Precisamos encarecidamente de laterais esquerdos, zagueiros e pontas para termos um time minimamente competitivo para a temporada.

O primeiro Gre-Nal do ano é daqui a duas semanas, na nossa casa e eu não quero nem pensar em entrar no clássico com o mesmo time que iniciou o Gauchão. Lembrando que não vencemos nenhum Gre-Nal no ano passado. É obrigação do Grêmio começar vencendo em 2025, ainda mais diante do seu torcedor.

A coisa está lenta demais.