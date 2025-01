Vai começar a saga do Grêmio pelo octa!

Novo comandante do Grêmio terá a missão de ajudar o Tricolor na busca pelo octacampeonato. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Enfim, vamos matar a saudade do Tricolor! Está chegando a hora de estrear na temporada de 2025, que começa com uma grande missão: conquistar o octacampeonato e manter a hegemonia nesse Estado. Nos últimos 7 anos, fomos soberanos no Rio Grande do Sul e precisamos manter essa escrita.

Mais uma vez, como nos últimos anos, o favoritismo está do outro lado. "Time pronto", "encaixado", "Pep Roger" e por aí vai. Mas quando o gargalo aperta, quem realmente chega é o Grêmio.

Ainda falta muito para que o nosso time esteja pronto. Vamos começar o campeonato com apenas dois reforços anunciados (João Lucas e Cuéllar) e várias posições carentes na equipe.

Mas se tem algo que esse clube está mais do que acostumado é transformar as adversidades em oportunidades. Nossa essência está na entrega, na raça, na luta dentro de campo e no amor pelas três cores. Não tenho dúvidas que vamos brigar e muito pelo octa. E nós, torcedores, seremos o décimo segundo jogador do time em todos os cantos do nosso Rio Grande.

Vamos com tudo, Grêmio!