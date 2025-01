O Grêmio deveria dar uma ligadinha para Marcelo Grohe

Entendo totalmente o risco de repatriar jogadores, aliás, essa não parece ser uma prática da direção atual, que repatriou apenas Luan, a pedido do técnico Renato Portaluppi e por entender que a situação pedia. Marcelo Grohe está com 38 anos e tem contrato até o meio do ano com o seu clube na Arábia. Ainda assim, se eu fosse dirigente do Grêmio, daria uma ligadinha para, pelo menos, entender a situação do jogador.