É inevitável: o Grêmio tem obrigação de vencer o bom time do Athlético-PR nesta quarta-feira (17), na Arena. Não será uma tarefa fácil, mas é um dever do time dar uma resposta ao seu torcedor. Nos últimos quatro jogos, foram três derrotas. As duas últimas foram duríssimas, contra Huachipato e Vasco.