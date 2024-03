A Arena recebeu mais de 36 mil torcedores para a partida da semifinal do Gauchão na última terça-feira (26), mas no camarote da presidência, havia uma presença ilustre. Katia Aveiro, irmã do Cristiano Ronaldo, viu o Tricolor avançar para a final do estadual após vencer o Caxias por 3 a 2. Isso porque seu marido, Alexandre Bertolucci, é gremista fanático.