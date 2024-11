O Juventude conseguiu uma vitória decisiva ao virar o jogo contra o Bahia e somar três pontos importantes. Por si só já tem grande representação. Só que essa vitória antecede o confronto direto com o Grêmio, na quarta-feira da semana que vem (dia 20), em que o resultado tem peso crucial para as ambições de ambos os clubes na reta final do campeonato.