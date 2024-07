Enner Valencia perde muitos gols e compromete sua passagem pelo Inter. Foi contratado para ser o centroavante capaz de fazer a diferença. Não está sendo. Contra o Fluminense na Libertadores perdeu três gols que custaram a eliminação do time colorado. Contra o Juventude perdeu outros no Alfredo Jaconi. Aí o Inter foi eliminado do Gauchão.