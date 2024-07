Não existe lado bom em ter sido eliminado da Copa do Brasil. Porém, enquanto as outras equipes estarão envolvidas na disputa das oitavas de final, o Inter vai ter um tempo para recuperar jogadores que estão entregues ao departamento médico. A projeção é que três deles já possam reforçar o time em três setores diferentes contra o Palmeiras, no Beira-Rio, no outro domingo (4).