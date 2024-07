Apresentado em 18 de julho, Roger Machado ainda não conseguiu comandar nem cinco treinos no Inter. Após o empate com o Bahia, em 1 a 1, no sábado (27), pelo Brasileirão, o técnico falou sobre a dificuldade de implementar mudanças na equipe, ao mesmo tempo em que valorizou a semana livre para treinamentos que terá antes de voltar a campo, contra o Palmeiras, no próximo domingo (4), no Beira-Rio.