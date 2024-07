Duas eliminações. Dez jogos sem vencer. Cinco derrotas e cinco empates no período. Esses números explicam o momento do Inter na temporada. Neste sábado (27), o Colorado, após sair atrás no placar, o Colorado lutou e buscou o empate, em 1 a 1, com o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, pelo Brasileirão.