Arena do Grêmio implanta catracas que agilizam acesso ao estádio e auxiliam na segurança

Tecnologia já está em uso em diversos setores do estádio gremista.

Uma mudança nos estádios brasileiros começou a ser implementada desde o ano passado e, nesta temporada, alcançou a Arena do Grêmio.

Conforme a Lei Geral do Esporte , estádios com capacidade maior que 20 mil pessoas deverão ter acesso por meio de biometria facial a partir de junho de 2025.

A casa gremista começou a adaptação dos setores durante os jogos do Gauchão deste ano. Neste momento, cerca de 50% do estádio conta com catracas que usam o reconhecimento facial para o acesso dos torcedores.