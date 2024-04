No meu comentário do Jornal do Almoço desta quinta-feira (25), ressaltei o que já havia dito anteriormente: o Inter vai com o máximo de força possível contra o Delfín, em Manta, pela terceira rodada da Sul-Americana. Apesar da maratona de jogos, o técnico Eduardo Coudet se deu conta de que precisa colocar o que tem de melhor em campo.