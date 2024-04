No ano em que Palmeiras e Santos decidiram a Libertadores, os dois clubes tiveram pela frente um rival em comum durante a campanha: o Delfín. Foram quatro duelos entre os brasileiros e equatorianos na edição de 2020, com 100% de vitória para as equipes que posteriormente avançaram à final da competição. Depois de quatro anos, é a vez do Inter visitar Manta, pela Sul-Americana, com a expectativa de manter o retrospecto positivo.