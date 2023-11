Ao menos a partida contra o Galo é em Belo Horizonte. Jogar futebol na Arena do Grêmio sempre é um desafio. São raras as vezes que o gramado apresenta as melhores condições. Sua construção obstaculizou a chegada do sol, e os shows têm sempre um palco em cima prejudicando a grama. Tudo isto contribui para que haja problemas. Além disto, é uma época de muita chuva.