Futebol preguiçoso. Foi está a expressão usada pelo Diori Vasconcelos para definir o jogo do Inter na noite de quarta-feira (8), contra o Fluminense. O time colorado foi lento, nada agressivo, parecia não querer nada com a partida — que poderia marcar a chegada aos 45 pontos, número mágico para se salvar da zona de perigo. Com o empate, o time de Coudet alcançou aos 43.