Reabilitação é o que se espera do Inter em Lucas do Rio Verde. Foi uma semana desastrosa dentro do Beira-Rio, que começou com a derrota para o Ceará e terminou no empate com o CRB. Os 64 pontos, que garantem o acesso virtual, ainda não chegaram. Verdade que em nenhum momento o retorno à Série A esteve ameaçado. Hoje, devemos observar Guto Ferreira e alguns jogadores.