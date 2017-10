Em Guayaquil, Renato optou por Jaílson. Mais uma vez, o volante fez uma boa atuação. Contra o Avaí, Michel mostrou alguma insegurança e deve continuar no banco.

O técnico está confiando no jovem e ele está correspondendo. É a única dúvida do time do Grêmio, que busca confirmar a classificação para a final da Libertadores.