O movimento "Pra Cima, Rio Grande", lançado nesta semana pelo Grupo RBS, traz uma reflexão importante no seu texto-manifesto. "Vivemos o maior desafio da história do Rio Grande do Sul. Mas nunca estivemos parados", diz um trecho da carta. Parece pouco, mas, pelo contrário, isso é de uma potência poderosíssima. Diante de um trauma sem precedentes, não adotamos a condição (natural, muitas vezes) de paralisia em momento algum. Essa é a maior prova de que a reconstrução já está em curso. Veja, acima, o meu comentário sobre o assunto na Rádio Gaúcha.