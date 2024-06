Na ação coletiva de R$ 10 milhões ajuizada nesta terça-feira (4), a Defensoria Pública apresenta bons argumentos contra a Estapar, empresa responsável pelo estacionamento do Aeroporto Salgado Filho. A Estapar, na semana passada, já havia comunicado que não ressarciria os clientes que tiveram seus veículos atingidos pela inundação no local. Entenda, no meu comentário acima, os argumentos e as nuances dessa polêmica.