Na quarta-feira passada, a página do queijo Polenguinho no Facebook publicou uma imagem em referência à lendária capa do disco The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd – também postou outra em homenagem ao Abbey Road, dos Beatles, portanto a ideia era brincar com álbuns históricos. A capa de Dark Side, não sei se vocês lembram, mostra um feixe de luz atingindo um espelho e depois se dividindo em várias cores.