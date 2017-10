O comandante da tropa, tenente-coronel Eduardo Amorim, revela nesta entrevista sua estratégia para acabar com os excessos sem arruinar com a vida noturna.

Além do patrulhamento noturno, a Brigada Militar tem feito barreiras de trânsito em conjunto com a EPTC e com a Guarda Municipal. Nosso foco são os frequentadores que aumentam o volume do som na rua. Há fiscais da EPTC em pontos estratégicos para multá-los e, quando esse pessoal enxerga a Brigada se aproximando, o som é desligado.