Agora vai ficar ruim para os espertalhões do trânsito, que trafegam acima da velocidade permitida, usam celular ao volante e cometem grandes e pequenas infrações convictos de que não serão flagrados pelas autoridades. Vêm aí os radares inteligentes, equipados com sensores e inteligência artificial, que não apenas medem a velocidade dos carros como também observam o comportamento do motorista. Espiam quantas pessoas estão dentro dos veículos, se todas usam cinto de segurança e se o condutor não está fazendo outra coisa além de dirigir. É um verdadeiro Grande Irmão do trânsito, como a teletela de George Orwell no romance 1984.