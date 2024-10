Tive mais professoras inesquecíveis do que professores. Por isso, sempre achei um pouco injusto chamar o 15 de outubro somente de Dia do Professor, com a conotação masculina que o substantivo evoca, ainda que possa ser considerado apenas a denominação genérica de um ofício. Não quero entrar nesse debate apaixonado sobre linguagem de gênero. Quero, apenas, homenagear as mestras que me ajudaram a entender e a juntar essas letrinhas com as quais tento me comunicar a cada semana com leitores e leitoras.