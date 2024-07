Mesmo com todas as deformações que todos conhecemos, o futebol é inegavelmente uma das maiores e mais significativas manifestações culturais da humanidade. Além de reunir multidões apaixonadas e proporcionar confrontos civilizados entre nações – contraponto pacífico aos conflitos bélicos que infelizmente persistem em algumas áreas do planeta –, o mais popular dos esportes ainda produz histórias verdadeiramente comoventes.