Na visão deste carnavalesco de sofá, a cena mais emblemática do maior espetáculo da Terra, como ainda merece ser chamado o Carnaval do Rio de Janeiro, foi a atriz Paolla Oliveira virando onça no desfile da Grande Rio. Com um capacete movido por controle remoto, a rainha da bateria transformou-se numa fera com olhos de LED, sem deixar de sambar, retornando em seguida à sua forma humana original.