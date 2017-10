Médico, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, Moacyr Scliar nasceu em Porto Alegre em 1937 e faleceu na mesma cidade em 2011. Autor de romances, ensaios e livros de crônicas, Scliar colaborou com Zero Hora por mais de 30 anos.

A história me foi contada por um conhecido, que, compreensivelmente, não me autoriza a divulgar o nome. Só a inicial, L. A coisa foi assim:

Como muitas pessoas, L arrisca boa parte de seu dinheiro na Bolsa. E o faz atormentado pelas incertezas do mercado de ações, que sobe e desce com uma rapidez vertiginosa. L gostaria de ter alguma indicação, algum sinal sobre como proceder nessa terra de ninguém. Assinava publicações, falava com consultores, mas não estava satisfeito. Pelo jeito, a insegurança, nessa área, é geral.

E aí começou a prestar atenção na porta da casa. A porta rangia, o que acontece com muitas portas. Mas era um rangido particular, composto de muitos sons. Sons que formavam palavras. Melhor dizendo, ele achou que formavam palavras. De qualquer modo, aquilo o deixou impressionadíssimo. As palavras eram basicamente duas: "compra" e "vende". "Compra", em geral coincidia com a abertura da porta, mas nem sempre - o que, no seu entender, era ainda mais significativo. Não se tratava simplesmente de uma porta rangendo. Era uma mensagem vinda sabe-se lá de que instância extraterrestre.