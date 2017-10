Médico, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, Moacyr Scliar nasceu em Porto Alegre em 1937 e faleceu na mesma cidade em 2011. Autor de romances, ensaios e livros de crônicas, Scliar colaborou com Zero Hora por mais de 30 anos.



O ano era 1970. Junto com vários médicos latino-americanos eu fazia um curso de medicina comunitária em Israel; programa puxado, que incluía diversas viagens pelo país. Uma tarde estávamos num ônibus, voltando de uma visita a hospitais do sul, quando, de surpresa, o coordenador anunciou que faríamos uma parada no kibutz Sde Boker para visitar uma figura lendária: o ex-primeiro-ministro de Israel David Ben-Gurion, já retirado da vida pública. Chegamos ao kibutz, em pleno deserto do Neguev, e lá estava ele, um homenzinho baixo, atarracado, cabeleira branca, a esperar-nos diante de sua modesta casa. Vamos conversar, disse, e de imediato e com a maior simplicidade, sentou-se no gramado. Depois de alguma hesitação - alguns dos doutores ali eram muito cônscios de sua importância - nos sentamos também. O diálogo nada teve de especial, mas ficou-me a imagem de Ben-Gurion, ali sentado como um patriarca do deserto rodeado de discípulos.

David Ben-Gurion gostava de pensar em si próprio como um patriarca judaico. E tinha boas razões para isto. Nascido David Gruen (Polônia, 1886), muito cedo começou sua militância política na social-democracia judaica. Emigrou para a então Palestina em 1906, trabalhou na agricultura, ajudou a formar a Histadrut, a Confederação Geral do Trabalho israelense, da qual foi primeiro-secretário. Sua carreira política chegou ao auge em maio de 1948, quando, na qualidade de titular do governo provisório, e depois da partilha da Palestina pela ONU, proclamou o Estado de Israel. "Não sinto alegria", confidenciou a um amigo logo depois da cerimônia, "só uma terrível ansiedade." Com razão: de imediato, o novo Estado foi atacado pelas poderosas forças de seus vizinhos árabes. Ben-Gurion comandou, com sucesso, a resistência, mesmo porque tinha aprendido uma lição com o Holocausto: "Nosso crime foi a fraqueza. Deste crime, não seremos culpados de novo". Apesar disto, não era linha dura, muito menos um belicista. Foi o primeiro a falar na fórmula "territórios pela paz", isto imediatamente após a Guerra dos Seis Dias, em 1967. "Não precisamos do Golan", disse, na ocasião. O altiplano do Golan é ainda hoje motivo de atrito entre Israel e Síria.

Não só nisto manifestou-se a heterodoxia de Ben-Gurion. Durante seu governo surgiu o famoso caso Shalit: o comandante Shalit, casado com uma não-judia, queria que seu filho fosse reconhecido como judeu, ao que os religiosos se opunham, alegando que judeu é o que nasce de mãe judia. "Se um ser humano me diz que é judeu", declarou Ben-Gurion, "eu o aceito como judeu." E isto veio a acontecer com centenas de emigrantes vindos da Rússia, gente cuja única vinculação com o judaísmo era a identificação emocional.