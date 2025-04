O clássico esquentou para o Inter

Técnico colorado terá importantes reforços para o clássico. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Tivesse vencido o Palmeiras no Beira-Rio, o Gre-Nal deste sábado (19) teria para o Inter o valor que se desenhava até terça-feira (15), véspera da rodada do Brasileirão. Com vitória sobre o rival em crise, o visitante abriria um combo de horrores para o anfitrião com consequências imprevisíveis.

No empate, cumpriria carnê na estratégia de ganhar dentro e pontuar fora, quatro pontos a cada seis disputados. Uma derrota faria renascer o adversário combalido, mas não traria graves desdobramentos para o Inter.

No entanto, a derrota para o Palmeiras no Beira-Rio, por mais natural que seja ganhar ou perder de um gigante do mesmo tamanho numa competição de pontos corridos, coloriu o Gre-Nal com tintas mais carregadas para o time de Roger Machado.

Veja os cenários a partir do novo contexto no qual o Inter fez apenas um dos últimos seis pontos em disputa: vencer na Arena recolocaria a campanha no seu ritmo anterior de solidez e evolução.

O empate não traria questionamentos ao ótimo trabalho do treinador. Porém, tornaria mais difícil a caminhada rumo ao título nacional porque poderia aumentar a distância do Inter para os líderes Flamengo e Palmeiras, que enfrentam Vasco, no Maracanã, e Fortaleza, no Castelão, respectivamente.

Uma derrota, combinemos, traria uma inesperada turbulência para o Inter. No trio de jogos da semana, seria apenas um ponto conquistado em nove. Mais: o Grêmio, cujo desempenho pífio obrigou a direção a demitir Gustavo Quinteros, passaria o Inter em pontos.

O novo técnico gremista, neste cenário, assumiria o time bem mais longe do Z-4 e à frente do decantado rival, que é respeitado no centro do país como time capaz de bater de frente com os mais ricos e já citados favoritos do campeonato.

As opções de Roger

Fechamos a ata, então, de que o Gre-Nal esquentou para o Inter. Seu favoritismo continua intacto, ainda que na condição de visitante. Roger Machado recebe reforços importantes para restituir sua zaga competente de Vitão e Victor Gabriel.

Contando que Wesley esteja à disposição, o treinador ganha o driblador que lhe faltou contra o Palmeiras. Alan Patrick, de produção abaixo na última quarta-feira (16), pode voltar ao padrão que lhe garante a idolatria plena de sua torcida.

Valencia desperdiçou as duas únicas chances de gol do Inter da derrota passada, vinha de bons desempenhos com gols, oscilar, dentro deste contexto, está no cardápio.

Trato com naturalidade a derrota para o time de Abel Ferreira porque o Palmeiras, hoje, é melhor do que o Inter e o insucesso colorado foi o primeiro do ano.

Isoladamente, portanto, a ausência dos três pontos na quarta rodada fica diluída se for pontual. Uma eventual segunda derrota mudaria o olhar da torcida quanto ao crescimento firme e constante dos últimos meses. Tudo isso vai para o Gre-Nal do lado do Inter e não estava no planejamento original.

