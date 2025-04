Jornalista alemão diz que Thomas Muller ficou “honrado” com interesse do Inter, mas destino do atacante deve ser a MLS

A notícia de que o Inter teria sondado o atacante alemão Thomas Müller, do Bayern de Munique, agitou os bastidores do futebol nesta semana. A informação, divulgada pelo renomado jornalista do Bild, Christian Falk, dava conta de uma busca inicial por informações sobre as condições salariais e as pretensões do experiente jogador para o futuro, especialmente após sua saída do clube bávaro, prevista para julho, depois do Mundial de Clubes.