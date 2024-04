Não se trata de comparar qualidade ou trajetória de Diego Costa e Gilberto, dois jogadores que nem precisam do número 9 na camisa porque têm o número tatuado no corpo. Os caras que comandam os ataques de Grêmio e Juventude são protagonistas do sonho de cada uma das torcidas porque é neles que está depositada por esta massa enorme de gente a maior expectativa de solução para a final do campeonato.