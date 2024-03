Tomara que sim, respondo eu mesmo à pergunta da manchete. Dorival Júnior está onde está por mérito, leia-se faixa no peito. Talvez haja quem o considere demasiado simples para um cargo como o de treinador do Brasil. Não é meu caso. Tenho a simplicidade de Dorival como uma de suas melhores qualidades. Foi simplificando que conseguiu fazer jogarem juntos Gabigol e Pedro no Flamengo. Com eles entre os onze, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.