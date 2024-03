Brasil e Inglaterra se enfrentam neste sábado (23), às 16h, em amistoso que marca o começo da Era Dorival Júnior na Seleção. O palco não poderia ser melhor, Wembley, templo do futebol. Será a retomada do calendário do Brasil contra seleções de primeira linha, algo com o qual Tite praticamente não contou em seus seis anos no cargo.