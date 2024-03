A Espanha espera o Brasil na próxima terça-feira (26) com a sua versão do "#ÉosGuri". O extrema Lamine Yamal, 16 anos, e o zagueiro Pau Cubarsí, 17 completados em janeiro, se apresentaram ao técnico Luis de la Fuente com idade para ainda estarem no colégio. Os dois titulares do Barcelona ganharam até um vídeo especial da Real Federação Española contando como foi a chegada deles.