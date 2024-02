Assisti na tarde de sábado (24) à goleada de 4 a 0 do Barcelona sobre o Getafe. O técnico do Getafe, José Bordalás, bastante elogiado aqui, tentou jogar com linhas altas no Olímpico de Montjuic. Levou quatro e escapou de levar mais. Raphinha voltou a jogar em bom nível, fez um gol, deu passe para outro e ainda deixou de marcar mais dois. Em resumo, foi uma tarde de reencontro do Barça e de afirmação de um zagueiro de 17 anos. Anote o nome de Pau Cubarsí, 17 anos recém feitos e tranquilidade de um Mauro Galvão aos 40 anos.