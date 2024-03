Os dois primeiros amistosos da Seleção Brasileira com Dorival Júnior como treinador serão de alto nível. No dia 23 de março, em Wembley, Londres, o Brasil enfrenta a Inglaterra. No dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madrid, a adversária será a Espanha. Reflexo da qualidade dessas equipes é o fato desses dois jogos reunirem 20 jogadores que estão nas quartas de final da Champions League.