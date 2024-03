A Seleção Brasileira tem três mudanças confirmadas para os primeiros jogos da Era Dorival Júnior. Lesionados, o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Gabriel Martinelli, foram cortados. As vagas foram assumidas por Léo Jardim, do Vasco, Fabrício Bruno, do Flamengo, e Galeno, do Porto.