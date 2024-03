Jovem, extremamente jovem a escalação da Seleção Brasileira para enfrentar a Inglaterra, no sábado (23). Tão jovem a ponto de a média de idade ser mais baixa do que a equipe campeã olímpica em Tóquio. Com um punhado de garotos e alguns estreantes, o técnico Dorival Júnior escalará em Wembley, às 16h, um time com a média de idade mais baixa quando comparada a momentos importantes dos últimos anos da Seleção.