Leila Pereira comentou os casos em que os ex-jogadores Daniel Alves e Robinho foram condenados por crimes sexuais. Em Londres, atuando como chefe da delegação da Seleção Brasileira, a presidente do Palmeiras se manifestou sobre as situações dos atletas que já atuaram com a camisa do Brasil. Tanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto jogadores do atual elenco não se manifestaram.