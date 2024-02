Rodrigo Caetano é o novo coordenador executivo geral das seleções masculinas, conforme anúncio do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na tarde desta sexta-feira (16). Com 53 anos, Caetano assume a função para atuar com o time principal da Seleção Brasileira, além das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20.