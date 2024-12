TSE adia análise sobre validade da candidatura do vereador Pablo Melo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou a análise de plenário sobre o recurso do vereador Pablo Melo (MDB), que tenta reverter a impugnação de sua candidatura nas eleições deste ano. Filho de Sebastião Melo, ele teve a candidatura indeferida pelo parentesco direto com o prefeito. No mês passado, o relator do caso no TSE, ministro André Mendonça, negou o recurso, e agora pediu o adiamento da votação.