Após sofrer alterações e ser aprovado no Senado, o projeto de lei (PL) que prorroga medidas em apoio a atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul, como o Pronampe Solidário, pode ser apreciado ainda nesta quarta-feira (11) pela Câmara. Este é o desejo do governo, que precisa da aprovação do texto para retomar a liberação dos empréstimos subsidiados a empresas de pequeno porte. Uma alteração no projeto também tenta resolver outro impasse: a liberação de verba para empresas do Simples que não pagaram tributos depois de maio.