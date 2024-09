Senado aprova, mas projeto que retoma empréstimos do Pronampe da enchente voltará à Câmara dos Deputados

Foi aprovado pelo plenário do Senado, na tarde desta terça-feira (10), o projeto de lei 3.117/24, que, entre outras medidas, permite a retomada dos empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe Solidário). Ele vai substituir a medida provisória 1.216/2024 que, em maio, criou uma edição da linha de crédito para pequenos negócios atingidos pela enchente, mas perdeu a validade no fim da semana passada, suspendendo os financiamentos em todos os bancos e cooperativas autorizados.