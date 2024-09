Suspensos desde a época em que o Estado ainda parcelava salários, os convênios de empréstimos consignados de servidores foram retomados pela Caixa Econômica Federal e, segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, também pelo Banco do Brasil. Ambos se somam ao Banrisul como opção. Quando o acordo foi refeito, ainda em abril, o governo gaúcho também fixou um teto para os empréstimos com desconto em folha: 40% do salário líquido.