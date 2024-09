Após calvário da Lava-Jato, PT espera dobrar número de prefeitos no RS

O PT aposta que as eleições deste ano serão uma virada de chave para o partido no Rio Grande do Sul. Nas últimas disputas municipais, o impeachment de Dilma Rousseff e a evolução da Lava-Jato impuseram à sigla um calvário. O retorno do presidente Lula ao poder anima os dirigentes da sigla, que projetam dobrar o número de prefeituras no Estado e ampliar em 50% as cadeiras nas câmaras municipais, chegando a 600 vereadores.