O debate com os candidatos que disputam o comando do terceiro maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul foi marcado por trocas de ataques e algumas discussões mais acaloradas. Realizado por Rádio Gaúcha e GZH nesta segunda-feira (16), o confronto de ideias entre os seis concorrentes à prefeitura de Canoas teve a reconstrução da cidade após a enchente como tema central, mas com poucas propostas efetivas para reerguer o município.