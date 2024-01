O presidente Lula já decidiu que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski será o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Antes de oficializar a indicação, marcou uma reunião no Palácio do Planalto, às 11h desta quinta-feira (11). O atual titular da pasta, Flávio Dino, também se encontrará com o secretário-executivo, Ricardo Cappelli, pela manhã. A tendência é de que os dois acertem uma saída conjunta.