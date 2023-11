O veto do presidente Lula à prorrogação da lei de desoneração da folha de pagamento é parte de estratégia do governo para aprovação de outros projetos no legislativo que aumentam a arrecadação. Em um cenário em que os benefícios tributários cresceram vertiginosamente nos últimos anos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convenceu Lula de que poderá apresentar medidas para substituir o impacto que a desoneração gera aos 17 setores que mais empregam no país. Para isso, contudo, precisa de medidas compensatórias.