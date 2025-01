Após inaugurar 10 novas lojas, aeroporto Salgado Filho deve contar com mais duas operações comerciais

Com 10 novas lojas inauguradas desde a reabertura, o aeroporto Salgado Filho pode contar com mais duas operações. Os espaços onde funcionavam o Transfer Prime e a lotérica, fechados após o período de interrupção do terminal, estão em processo de negociação para abrigar novos estabelecimentos. A Fraport ainda não detalha quais são as novas marcas e as datas de inauguração, mas informa que essa ampliação deve ocorrer em breve.